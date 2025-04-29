شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل 2025 للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر أبريل 2025، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في خفض أسعار العديد من السلع الأساسية وتوفيرها بكميات كبيرة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة نتيجة الإجراءات التي اتخذها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، منها تعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر في المتوسط، مما مكن الوزارة في طرح كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من المغالاة في الأسعار.