شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الجهاز المناعى أبرزها.. تعرف على القيمة الغذائية والصحية للكيوى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة حنان عبد الكريم الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذية، إن الكيوي من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، التي تتميز بلونها الأخضر الزاهي ونكهتها المنعشة، كما يتميز الكيوى بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة.

وتحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة غنية من المركبات الكيميائية التي تقدم فوائد صحية متعددة، بدءًا من دعم الجهاز المناعي وتحسين الهضم إلى تعزيز صحة القلب والعظام. ويعد الكيوي خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن طعام طبيعي غني بالمغذيات والمركبات المفيدة للصحة.

وأوضحت أن ثمار الكيوي غنية بالمركبات الكيميائية الطبيعية التي توفر العديد من الفوائد الصحية، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة مما يجعلها من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- يحتوي الكيوي علي فيتامين C (حمض الأسكوربيك) حيث يقوم بعدة وظائف للجسم فهو يعزز جهاز المناعة ويساعد في مقاومة العدوى كما يعمل كمضاد أكسدة قوي، يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة بالإضافة إلي أنه ضروري لإنتاج الكولاجين، مما يحافظ على صحة البشرة والأنسجة الضامة و يعزز امتصاص الحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم.

2- تحتوي ثمار الكيوي علي فيتامين Kوالذي يلعب دورًا هاما في تخثر الدم ومنع النزيف ويعزز صحة العظام من خلال تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل فقدانه.

3. تحتوي ثمار الكيوي علي العديد من الألياف الغذائية مثل السليلوز والبكتين والتي تلعب دور مهم في تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك، بالإضافة إلي أنها تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

4. تحتوي ثمار الكيوي علي العديد من مضادات الأكسدة الطبيعية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تحمي الخلايا من الأضرار التأكسدية التي قد تسبب الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال منع تلف الحمض النووي (DNA)، كما تحافظ على صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

5. تحتوي ثمار الكيوي علي الأكتينيدين وهو إنزيم طبيعي يساعد في تحسين عملية الهضم عن طريق تفكيك البروتينات بشكل أسرع ، مما يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

6. ويحتوي الكيوي علي البوتاسيوم حيث يعتبر عنصر البوتاسيوم من العناصر المهمة في المساعدة في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر ارتفاعه ، بالإضافة إلي أنه يدعم صحة القلب عن طريق تحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية مما يلعب دورًا مهمًا في وظيفة العضلات والأعصاب.

7. كما تحتوي ثمار الكيوي علي حمض الفوليك فيتامين(B9) والذي يعتبر ضروري لنمو الخلايا وإنتاج الحمض النووي، مما يجعله مهمًا للنساء الحوامل ، كما أنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

8- وتحتوي الثمار علي نسبة عالية من كلا من السيروتونين الذي يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل الأرق، ويعزز المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب والقلق وعلي الكلوروفيل الذي يمتلك خصائص قوية كمضاد للأكسدة فيساعد في إزالة السموم والشقوق الحره من الجسم، و يعزز صحة الجلد ويقلل من الالتهابات.

9- يمكن تناول ثمار الكيوي كما هي بعد تقشيرها أو بترك القشرة إذا تم غسلها جيدًا ، فهي تضاف إلى السلطات لإعطائها نكهة منعشة وقيمة غذائية عالية، كما تضاف إلي العصائر والمشروبات الصحية ويمكن إضافته إلى الزبادي أو الشوفان لتعزيز القيمة الغذائية.