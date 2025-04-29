شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 29 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:55
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:03 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:53 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:16 م
وقت صلاة العشاء 8:38 م.
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:16 م
موعد صلاة العشاء 8:34
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