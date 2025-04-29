شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 29 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:55 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:03 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:34

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:53 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:41 صموعد صلاة الظهر 12:57موعد صلاة العصر 4:36موعد صلاة المغرب 7:38 مموعد صلاة العشاء 9:03 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:34موعد صلاة الظهر 12:48 مموعد صلاة العصر 4:26 مموعد صلاة المغرب 7:28 مموعد صلاة العشاء 8:53 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:33

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:16 م

وقت صلاة العشاء 8:38 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:16 م

موعد صلاة العشاء 8:34

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