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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 29-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:39  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء  8:55

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:03 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:53  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:16 م
وقت صلاة العشاء 8:38 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48  ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:16 م
موعد صلاة العشاء 8:34

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