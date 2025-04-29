شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مشروع قادة مدارس الجمهورية لطلاب المدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق مشروع قادة مدارس الجمهورية لطلاب المدارس تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المجلس القومى للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعى، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة.

وشهدت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الرائد العام لطلاب مدارس الجمهورية انطلاق مشروع (قادة مدارس الجمهورية)، وختام فعاليات برنامج (هى تقود)، بحضور النائب أحمد فتحى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وعددا كبيرا من ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، العديد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، وفريقى عمل الاتحادات الطلابية ومؤسسة شباب القادة.

يستهدف مشروع (قادة مدارس الجمهورية) أعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من جميع محافظات الجمهورية فى مرحلته الأولى، على أن يتم التركيز فى مرحلته الثانية على التنفيذ فى عشر محافظات بشكل موسع، من أجل تأهيل قيادات طلابية واعية وتهيئتهم لقيادة مجتمعاتهم فى المستقبل.

واستهدف برنامج (هى تقود) طالبات مدارس التعليم الفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية فى المحافظات المختلفة بهدف تأهيل رائدات الأعمال المصريات من أجل التمكين الاقتصادى لهن وعرض أعمالهن المبتكرة، حيث تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى فى هذه الأعمال ومنحهم حوافز مالية.

وأشادت الدكتورة إيمان حسن فى كلمتها بالشراكة المتميزة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة شباب القادة بما يعود بالنفع على بناتنا وأبنائنا الطلاب، كما أكدت على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى دعم الأنشطة التى تركز على الهوية والابتكار لخلق كوادر طلابية واعية ليكونوا قادة المستقبل.

كما أكد النائب أحمد فتحى على تقديره لجهود المجلس القومى للمرأة لدعمه برنامج هى تقود منذ عام 2019 وهو ما يدعم التمكين الاقتصادى للفتيات، وذلك بتقديم الدعم اللازم لهن لإنجاح مشروعاتهن، كما أكد على دعمه لبرنامج قادة مدارس الجمهورية والذى يستهدف فى نسخته الاولى الوصول إلى أكثر من 50 ألف طالب على مستوى الجمهورية من 27 محافظة عبر تنفيذ 50 مبادرة طلابية فى المحافظات المختلفة.

وحضر الحفل الدكتورة رانيا لاشين مدير إدارة بديوان عام الوزارة ضمن فريق عمل الاتحادات الطلابية.



قادة مدارس الجمهورية



جانب من قادة مدارس الجمهورية لطلاب المدارس



قادة مدارس الجمهورية لطلاب المدارس