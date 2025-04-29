شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم حفل توزيع كؤوس مهرجان الكرازة 2024 لإيبارشيات سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إدارة مهرجان الكرازة المرقسية، أمس الأول، الحفل الرابع لتوزيع كؤوس ودروع الفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الكرازة 2024 الذى حمل شعار "الرب نورى وخلاصى"، لـ 4 من إيبارشيات محافظة سوهاج، وذلك فى كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، (مقر مطرانية سوهاج) فى ضيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.

وشارك فى الاحتفال إلى جانب الأنبا باخوم، نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من مختلف الإيبارشيات المشاركة، حيث تم توزيع نحو 220 كأسًا ودرعًا على الفائزين من إيبارشيات: سوهاج والمنشاة والمراغة - البلينا -إأخميم وساقلته - طهطا وجهينة، إلى جانب تكريم منسقي المهرجان تقديرًا لجهودهم.

ووجّه نيافة الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، خلال مداخلة هاتفية، الشكر لأصحاب النيافة الآباء الأساقفة وجميع الحضور، وهنأ الفائزين متمنيًا لهم دوام النجاح.

ووزع العام الماضى وزع الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، جوائز مهرجان الكرازة المرقسية 2023 "لا تكن إلا فرحًا"، لجميع المشتركين من مدينة إسنا فى كافة المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بإسنا.

وحضر توزيع الجوائز الآباء الكهنة والخدام من مدينة إسنا، الذين قدموا التهنئة لنيافته بالذكرى التاسعة لرسامته أسقفًا عامًا فى 24 مايو 2015.

وفى سياق متصل، احتضن دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط ثانى احتفالات توزيع كؤوس ودروع مهرجان الكرازة المرقسية للفائزين بالمراكز الأولى لعام 2023 حيث تم توزيع 500 كأس ودرع للفائزين من 17 إيبارشية من الصعيد.

وحضر الاحتفالية من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية المضيفة، نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، أصحاب النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا رافائيل الاسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط، والأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح.



وأقيم مهرجان الكرازة المرقسية، لعام 2024، تحت شعار "اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي" بمركز بورسعيد (بكنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة ببورسعيد.

وحضر حفل افتتاح التصفيات من أحبار الكنيسة في بورسعيد إلى جانب نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، أصحاب النيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، ومقرر اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة.