شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم ورشة تدريبية لخدام مرحلة الطفولة بإيبارشية المعادى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت إيبارشية المعادي، تنظيم ورشة تدريبية لخدام مرحلة الطفولة (حضانة، أولى وثانية ابتدائي)، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس بميدان النهضة، تحت عنوان “5×1 with AI”.

وناقشت الورشة، من خلال محاضرتين، كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحضير دروس تفاعلية وجذابة مع الحفاظ على المصادر الخمسة للتعليم الأرثوذكسي، وهي: العقيدة، الكتاب المقدس، الآبائيات، الليتورجيا، والتاريخ والفنون القبطية. كما تناولت خطورة الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي دون الرجوع إلى هذه المصادر الأساسية.

وشارك في الورشة 68 خادمًا وخادمة، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات قدمت دروسًا عملية باستخدام التقنيات التي تعلموها، حول موضوعات: فلك نوح، السماء، هيكل سليمان، وخيمة الاجتماع، واختُتم اليوم بعرض المجموعات لدروسها.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثانى. في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المعهد خلال خمس سنوات منذ افتتاحه، وكلمات لاثنين من الخريجين، ونيافة الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة قداسة البابا.

وأجرى حوارا مع عدد من الخريجين دار حول تجربتهم خلال الدراسة بالمعهد.

وفي كلمته تحدث قداسة البابا عن أهمية دراسة التاريخ لافتًا إلى أنه يعد أمرًا شديد الأهمية لنا هنا في كنيستنا وفي مصر لأن مصر هي التاريخ. وشدد على ضرورة اتباع طرق متنوعة في دراسة التاريخ.

وفي الختام سلم قداسته خريجي الدفعتين، البالغ عددهم 42 شخص شهادات التخرج، كما منح الحاصلين على الدورات المتخصصة شهادات إتمام الدورة.