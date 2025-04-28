شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كنترول الثانوية الأزهرية لليوم السابع: 173616 طالبا يتقدمون للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 173616طالبا وطالبة، وأن عدد لجان الشهادة الثانوية لهذا العام يبلغ 597 لجنة موزعين على محافظات الجمهورية، موضحا أنه "سيتم إتاحة أرقام الجلوس على بوابة الأزهر الشريف دعمًا للتحول الرقمي، كما سيتم إرسالها إلى الطلاب."

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الازهرية، شدد على التعليمات الخاصة للمراقبين فى امتحانات الشهادة الثانوية، ومنها الالتزام بالوقت: الحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لضمان تنظيم اللجان، والتأكد من هوية الطلاب: التحقق من بطاقات الهوية وأرقام الجلوس لكل طالب، والحيادية والشفافية فى التعامل مع جميع الطلاب بمساواة ودون تمييز.

كما شدد على منع الغش ومراقبة الطلاب بدقة لمنع أى محاولات للغش أو استخدام وسائل غير قانونية، والتعامل بهدوء والحفاظ على الهدوء داخل اللجنة وتجنب إثارة التوتر بين الطلاب.

كما كشف أن من أبرز المحظورات على الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية انه يُحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أوراق تخص المادة فى اللجنة، كما يحظر على الطلاب بقلم مخالف للقلم الأزرق، ويحظر على الطلاب الكتابة بأكثر من خط، ويحظر على الطلاب كتابة البيانات الخاصة بهم بخط غير واضح، كما يحظر على الطلاب الحضور متأخر، يحظر على الطلاب ترك الورقة بيضاء دون كتابة، كما يُمنع التحدث مع زملائهم أو إحداث أى ضوضاء داخل اللجنة، ويحظر الخروج من اللجنة قبل الوقت المحدد، ويحظر على الطلاب الكتابة بشكل غير لائق.