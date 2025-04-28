شكرا لقرائتكم خبر عن الفوضى والاختناقات المرورية تعم إسبانيا بعد انقطاع الكهرباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مملكة إسبانيا حالة من الاختناق المروري في مدريد، وانتشار حشود ضخمة من المواطنين خارج محطة قطار في برشلونة، بعد أن انقطع التيار الكهربائي في مناطق كبيرة من البلاد الإثنين.

وشهدت دول أوروبا حالة من الفوضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، وتوقفت حركة المترو في مدريد.

وعلى الفور قررت الحكومة الإسبانية، عقد اجتماع طارئ بسبب انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن البلاد شل قطاعات حيوية عدة.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن قطاع الاتصالات يمر بمرحلة حرجة ويجب استخدام الهواتف بشكل مسؤول، جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء في المملكة.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن الأسباب وراء انقطاع التيار الكهربائي لم تتضح بعد، وأكد هذا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قائلا إنه "لا توجد معلومات قاطعة حول سبب الحادث، مضيفا أنه لا توجد مشكلة أمنية عامة في الوقت الراهن.

وأوضح أن أنظمة الدفع تعمل بشكل طبيعي، وكذلك الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي سيجتمع مرة أخرى اليوم لتقييم أي تدابير أخرى قد تكون ضرورية.



انتظار خارج محل صرافة في مدريد



محطة حافلات في برشلونة



حشود تنتظر خارج محطة قطار في برشلونة