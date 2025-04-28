شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى يصدق على توسيع العمليات العسكرية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير صدق يوم الجمعة على خطط لتوسيع العملية العسكرية في غزة.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال استخدم لأول مرة صاروخ بار في قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن قوات الاحتلال نفذت أول استخدام عملي لصاروخ "بار" ضد أهداف في قطاع غزة، في إطار العمليات العسكرية المستمرة بالقطاع.

وتتميز صواريخ "بار" بـ"آلية توجيه مصممة خصيصا لبيئات القتال الصعبة"، وهي قادرة على إصابة الأهداف في "فترة زمنية قصيرة جدا".

ومن المقرر أن تحل صواريخ "بار" محل صواريخ "روماخ" القديمة التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تُطلق من منظومات راجمات الصواريخ المتعددة M270.

ويبلغ مدى الصاروخ 30 كم، واستهدف به الاحتلال موقعا جنوبي قطاع غزة اليوم الإثنين