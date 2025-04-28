شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر المفاعلات النووية في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء؟.. السلامة النووية تعلق والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة السلامة النووية الإسبانية إن جميع المفاعلات النووية السبعة في البلاد آمنة.

وذكرت في بيان: "توقفت أربعة من هذه المولدات عن العمل تلقائيًا بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، وبعد هذه النقطة بدأت مولدات الطوارئ في العمل".

وأضاف المجلس أن المفاعلات الثلاثة الأخرى لم تكن تعمل في ذلك الوقت، لكن مولدات الطوارئ كانت تعمل على أي حال للحفاظ عليها في حالة آمنة.

شهدت دول أوروبا حالة من الفوضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، وتوقفت حركة المترو في مدريد.

وعلى الفور قررت الحكومة الإسبانية، عقد اجتماع طارئ بسبب انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن البلاد شل قطاعات حيوية عدة.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا" إنها تعمل مع شركات الطاقة لاستعادة الطاقة.