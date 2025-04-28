شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات نظافة بمناطق البوابة الثانية القديمة بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

شنت محافظة الجيزة، حملات نظافة مكبرة بقطاع حدائق الأهرام، لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءتها بالشوارع.

وأطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل في تكثيف الحملات بمناطق البوابة الثانية القديمة بحدائق الأهرام، حيث تم الدفع بعدد من فرق النظافة والمعدات لرفع التراكمات والمخلفات.

وأكد المحافظ، خلال متابعته أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات بحدائق الأهرام، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية والمتابعة الدورية من خلال فرق الرصد للحفاظ على حالة النظافة.

وأضاف النجار: "نولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ونعمل بشكل دائم على تكثيف الحملات لخلق بيئة نظيفة تليق بأبناء المحافظة".

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار الحملات بصفة دورية مع رصد أي نقاط تجمع للقمامة والتعامل الفوري معها.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أن الحملات شملت رفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان تحقيق أعلى مستوى من النظافة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.



جانب من حملة النظافة



حملة نظافة



حملة النظافة