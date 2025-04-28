شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء البرتغالية: عودة التيار لحالته الطبيعية قد يستغرق نحو أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة التيار الكهرباء البرتغالية، أن عودة شبكة الكهرباء إلى حالتها الطبيعية قد تستغرق نحو أسبوع

وقالت الشركة في بيان نشرته وسائل إعلام برتغالية، إن انقطاع الكهرباء ناجم عن خلل في الشبكة الإسبانية بسبب ظاهرة جوية نادرة.

و أعلنت شركة الكهرباء البرتغالية عن انقطاع "كبير" للتيار في شبه جزيرة أيبيريا ظهر اليوم الاثنين شمل أيضا إسبانيا وقسما من فرنسا.

وأكدت "تفعيل جميع الخطط لاستعادة إمدادات الطاقة على مراحل، بالتنسيق مع منتجي ومشغلي الطاقة الأوروبيين"، مضيفة أنه "يجري تحليل الأسباب المحتملة لهذا الحادث".

وشهدت دول أوروبا حالة من الفوضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، وتوقفت حركة المترو في مدريد.

وعلى الفور قررت الحكومة الإسبانية، عقد اجتماع طارئ بسبب انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن البلاد شل قطاعات حيوية عدة.