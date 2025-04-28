شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى رئيس المخابرات المصرية، اليوم، طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

يأتي اللقاء، في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر منذ عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، اللقاءات تأتي استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.