شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى و«البرهان» بقصر الاتحادية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى و«البرهان» بقصر الاتحادية.. القاهرة والخرطوم تستعرضان المساهمة المصرية الفعالة فى جهود إعادة إعمار وتأهيل السودان.. اتفاق على توفير الدعم والمساعدة للسودانيين المقيمين بمناطق الحرب.. ومواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائى.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى و«البرهان» بقصر الاتحادية.. القاهرة والخرطوم تستعرضان المساهمة المصرية الفعالة فى جهود إعادة إعمار وتأهيل السودان.. اتفاق على توفير الدعم والمساعدة للسودانيين المقيمين بمناطق الحرب.. ومواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائى

ـ محمد صلاح The Egyptian King يتوج ليفربول على عرش الدورى الإنجليزى 2025.. الفرعون يحتفل مع الجماهير فى المدرجات ويمنح قلعة أنفيلد لقب البريميرليج الـ20 وينافس بقوة على الكرة الذهبية.. والصحف الإنجليزية تتغنى بقائد منتخب مصر بعد تحطيم أرقام قياسية فى موسم استثنائى

ـ وزير العمل: برامج لدعم العمالة غير المنتظمة بـ3 مليارات جنيه سنويا.. حملات تفتيش فور صدور قانون العمل الجديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

ـ المتحدث العسكرى: بناء قواعد عسكرية استراتيجية لحماية الأمن القومى.. تطوير شامل لقدرات الجيش المصرى بأسلحة حديثة ومتطورة

ـ «الضرائب»: 3 أيام متبقية على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية





ـ 2 مليون فلسطينى مهددون بالموت جوعا وعطشا فى غزة.. «الغذاء العالمى» يحذر من كارثة ويدعو لتوفير المساعدات بشكل عاجل.. والاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب مجازره ضد الفلسطينيين بالقطاع