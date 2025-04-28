شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى لقناة الناس: لا نمنع تارك الصلاة من الحج بل ندعوه ليجعل حجه توبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال حول جواز حج من لا يصلي مطلقًا لا في المسجد ولا في البيت: "هذا سؤال مهم جدًا.. ونؤكد أن الحج قد يكون بداية توبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أدى الإنسان الصلاة أثناء حجه، فهذه بشرى وبداية خير له بإذن الله".

وأضاف: "لا يجوز لنا أن نمنعه من أداء فريضة الحج أو أن نحكم عليه بالخروج من الإسلام ونقول له: لا تحج، لأن ترك الصلاة ذنب عظيم، لكنه لا يسقط عنه سائر الفرائض، بل ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله".

وأكد الشيخ أحمد وسام، أن الواجب أن يُشجع تارك الصلاة على أداء الحج، مع الدعوة له بأن يجعل من هذه الرحلة المباركة بداية لمداومته على الصلاة وسائر الفرائض، قائلا:"نقول له: حج، واتق الله، وليكن حجك بداية لطريق جديد من الطاعة والإنابة إلى الله عز وجل، واستمر بعد الحج على المحافظة على الصلاة وسائر أوامر الله".