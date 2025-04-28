مطالب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية ونشر الجيش في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء

قال رئيس السلطة الإقليمية في الأندلس إنه ينبغي إعلان انقطاع التيار الكهربائي حالة طوارئ وطنية في إسبانيا.

وقال خوانما مورينو في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "نطلب من حكومة إسبانيا إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتعزيز التنسيق في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي".

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية ، فإن عمدة مدريد يريد نشر الجيش في العاصمة الإسبانية.

وقد أعلنت شركة الكهرباء الحمراء عن عودة التيار الكهربائي إلى عدة أجزاء من إسبانيا.

وغرقت العاصمة الإسبانية، مدريد في الظلام، بعد أن انقطع التيار الكهربائي في المملكة، بشكل مفاجئ وتسبب في فوضى عارمة في المطارات والسكك الحديدية والشوارع والمحلات التجارية.

وشهدت دول أوروبا حالة من الفوضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، وتوقفت حركة المترو في مدريد.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إنه تم إخلاء مترو الأنفاق في مدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي، كما تأثرت المطارات في مختلف أنحاء إسبانيا والبرتغال بشدة بسبب انقطاع الخدمة اليوم.