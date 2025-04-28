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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

• الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

 

• الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

• الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب.

 

• الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الوادي الجديد.

 

• الدكتور أحمد أنور عبدالغني يونس، عميدًا لكلية الطب، جامعة قناة السويس.

 

• الدكتورة مها فريد محمد سليمان علي، عميدًا لكلية العلوم، جامعة قناة السويس.

 

• الدكتور محمود محمد سليمان علي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.

 

• الدكتورة عبير محمد زكريا عبدالعزيز بركات، عميدًا لكلية التمريض، جامعة المنصورة.

 

• الدكتور شريف مسعود أحمد البدوي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة المنصورة.

 

• الدكتور محمود محمد محمد عطية، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الزقازيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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