شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الوادي الجديد.
• الدكتور أحمد أنور عبدالغني يونس، عميدًا لكلية الطب، جامعة قناة السويس.
• الدكتورة مها فريد محمد سليمان علي، عميدًا لكلية العلوم، جامعة قناة السويس.
• الدكتور محمود محمد سليمان علي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.
• الدكتورة عبير محمد زكريا عبدالعزيز بركات، عميدًا لكلية التمريض، جامعة المنصورة.
• الدكتور شريف مسعود أحمد البدوي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة المنصورة.
• الدكتور محمود محمد محمد عطية، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الزقازيق.
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