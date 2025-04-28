شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض خماسيني ورمال ورياح سرعتها تصل 60 كم فى الساعة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة سريعة من التقلبات الجوي تشهدها البلاد يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه متوقع أن تتأثر البلاد بـ منخفض خماسينى متعمق يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( 90:70) كم/س .

وتابعت ️: يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا وسوف تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقرير مفصل بالحالة الجوية المرتقبة غدا لضمان دقة التنبؤ.



ويشهد اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.