شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 5 معلومات مهمة عن لبن السرسوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 28 أبريل 2025 06:11 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات عن لبن السرسوب والتى تتضمن:
- لبن أصفر لزج وكميته تكفي معدة المولود
- يستمر في النزول منذ الولادة حتى الوصول إلى ما بين اليوم الـ 3 إلى الـ7 بعد الوضع
- مفيد للطفل ويعطيه المناعة الأولى التي تحميه من الأمراض لاحتوائه على أجسام مضادة للعدوى ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات
-غني بالبروتينات الضرورية لنمو الطفل
- يقلل نسبة
الفسيولوجية (الطبيعية)
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