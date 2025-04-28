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وزارة الصحة توضح 5 معلومات مهمة عن لبن السرسوب

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وزارة الصحة توضح 5 معلومات مهمة عن لبن السرسوب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 28 أبريل 2025 06:11 م

 كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات عن لبن السرسوب والتى تتضمن: 

- لبن أصفر لزج وكميته تكفي معدة المولود

- يستمر في النزول منذ الولادة حتى الوصول إلى ما بين اليوم الـ 3 إلى الـ7 بعد الوضع

- مفيد للطفل ويعطيه المناعة الأولى التي تحميه من الأمراض لاحتوائه على أجسام مضادة للعدوى ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات

-غني بالبروتينات الضرورية لنمو الطفل

- يقلل نسبة

الفسيولوجية (الطبيعية)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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