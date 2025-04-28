شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 5 معلومات مهمة عن لبن السرسوب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات عن لبن السرسوب والتى تتضمن:

- لبن أصفر لزج وكميته تكفي معدة المولود

- يستمر في النزول منذ الولادة حتى الوصول إلى ما بين اليوم الـ 3 إلى الـ7 بعد الوضع

- مفيد للطفل ويعطيه المناعة الأولى التي تحميه من الأمراض لاحتوائه على أجسام مضادة للعدوى ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات

-غني بالبروتينات الضرورية لنمو الطفل

- يقلل نسبة

الفسيولوجية (الطبيعية)