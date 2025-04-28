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المسلماني: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل إلى "موليوود" ويجب تحري الدقة

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المسلماني: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل إلى "موليوود" ويجب تحري الدقة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 28 أبريل 2025 06:07 م

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تردد في الآونة الأخيرة داخل مصر وخارجها أن الهيئة بصدد تغيير اسم قنوات النيل المتخصصة إلي قنوات موليوود، وهي أخبار زائفة ومغرضة ولا تستند إلي معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن قنوات النيل لا تزال تحمل اسمها وستظل كذلك، وما كان مقترحاً للحوار المجتمعي هو تغيير اسم قناتي النيل سينما والنيل دراما إلي موليوود مصر، ولما كان المجتمع الثقافي منقسماً إزاء ذلك فقد تقرر تجميد الاقتراح .
واختتم رئيس الهيئة: لا توجد لدينا فكرة مقدسة ولا وجهة نظر محصنة من النقد ، ونحن في حالة مراجعة مستمرة ، ولدينا الجرأة والقوة علي التصحيح علي مدار الساعة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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