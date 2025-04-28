شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": اتخاذ الإجراءات ضد مدرسة خاصة بالبحيرة بعد واقعة التعدى على طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخراً داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام 2024 وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

وتشدد وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت ما يفيد التعدى جنسيا على طفل عمره 6 سنوات، تعرض لاعتداء جنسي وتحرش من مسن بالمدرسة.