أخبار مصر.. المتحدث العسكرى: القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة من 2013

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها تأكيد العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013 ..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. المتحدث العسكرى: القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة من 2013

أكد العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013 مع تنوع مصادر التسليح، وسعت خلال تلك الفترة إلى بناء وتطوير قدراتها القتالية وكفاءتها الفنية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما".

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

"التعليم": اتخاذ الإجراءات ضد مدرسة خاصة بالبحيرة بعد واقعة التعدى على طفل

تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخراً داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام 2024 وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

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6 مصريين يشاركون فى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش

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أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن الأداء المذهل للنجم المصري محمد صلاح كان العامل الأبرز في تتويج ليفربول بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخه، واصفة إياه بـ"لاعب الموسم" فى البريميرليج 2024-2025.

كوندي ينضم إلى قائمة تاريخية فى برشلونة بعد التتويج بكأس الملك

انضم المدافع الفرنسي جول كوندي، نجم برشلونة الإسباني، إلى قائمة تاريخية، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي عقب الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي الكلاسيكو.