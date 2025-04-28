شكرا لقرائتكم خبر عن طبول الحرب تدق.. باكستان تعلن اقتراب التوغل العسكري الهندي من أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الدفاع الباكستاني، اليوم الإثنين، إن توغلا عسكريا من جانب الهند المجاورة أصبح وشيكًا في أعقاب هجوم مميت شنه مسلحون على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين.

وأضاف وزير الدفاع خواجة محمد آصف لرويترز في مقابلة بمكتبه في إسلام آباد: "عززنا قواتنا لأن الوضع وشيك. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من اتخاذ قرارات استراتيجية، وقد اتُخذت بالفعل".

وأوضح آصف أن خطاب الهند يتصاعد، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي. ولم يُخض في تفاصيل إضافية حول أسباب اعتقاده بأن الغزو وشيك.

أثار هجوم استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير، الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين، توترا كبيرا وتصعيدا خطيرا بين الهند وباكستان، و تبادلت الطرفان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم