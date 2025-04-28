شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ريد إلكتريكا، مشغل شبكة الكهرباء في إسبانيا، إن استعادة الطاقة قد تستغرق ما يصل إلى 10 ساعات.

وأكدت الشركة الإسبانية في بيان اليوم الإثنين، أن عملية الترميم تعتمد على عوامل متعددة، لكن عمليات المحاكاة تشير إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات.

وعن أسباب الانقطاع أوضحت أنها لن تتكهن بشأن سبب الحادث.

بدورها قالت المفوضية الأوروبية، إنها على اتصال بالسلطات الوطنية في إسبانيا والبرتغال وهيئة شبكة الكهرباء التابعة للاتحاد الأوروبي، ENTSO-e.



وتجرى حاليا مناقشات بين المسؤولين لفهم السبب الكامن وراء هذا الانقطاع الشامل وتأثيره.

وغرقت العاصمة الإسبانية، مدريد في الظلام، بعد أن انقطع التيار الكهربائي في المملكة، بشكل مفاجئ وتسبب في فوضى عارمة في المطارات والسكك الحديدية والشوارع والمحلات التجارية.

وشهدت دول أوروبا حالة من الفوضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، وتوقفت حركة المترو في مدريد.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إنه تم إخلاء مترو الأنفاق في مدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي، كما تأثرت المطارات في مختلف أنحاء إسبانيا والبرتغال بشدة بسبب انقطاع الخدمة اليوم.



