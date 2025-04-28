شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة من 2013 والان مع تفاصيل الخبر

أكد العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013 مع تنوع مصادر التسليح، وسعت خلال تلك الفترة إلى بناء وتطوير قدراتها القتالية وكفاءتها الفنية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال وتنويع مصادر التسليح بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ويوضح المتحدث العسكرى في تصريحات لليوم السابع، أن هناك تطويرا كبيرا بالقوات البحرية ومنه إنشاء الأسطولين الشمالي والجنوبي لتأمين مسرح العمليات البحري بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، وإضافة أحدث القطع البحرية بما يعزز من القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري بطول سواحل حوالى 2936 كيلو مترًا على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، كما عقدت صفقات عسكرية متنوعة أبرزها حاملتا طائرات طراز ميسترال، وغواصات ألمانية طراز 209/1400، وفرقاطات طراز فريم بيرجاميني، وفرقاطات طراز جوويند، وفرقاطات طراز ميكو A200.

ويضيف المتحدث العسكرى أن هناك تطورا كبيرا كذلك فى أحدث أجيال الطائرات من المقاتلات متعددة المهام ومنها طائرات الرافال وغيرها القادرة على الوصول للأهداف المخططة لها على مديات بعيدة وتحت مختلف الظروف، كذلك شهدت قوات الدفاع الجوي المصرية تطويرًا في غاية الأهمية، حيث تمتلك مصر منظومة دفاع جوي متكاملة ومعقدة تواكب أحدث نظم التسليح العالمية، تشتمل على عناصر استطلاع وإنذار ورادارات وعناصر المراقبة الجوية بالنظر لمجابهة كافة العدائيات في التوقيت المناسب.



