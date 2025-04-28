المتحدث العسكرى: التطوير والاستعداد القتالى يضمن تنفيذ أى مهام حالية أو مستقبلية

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أكد العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من تصنيع منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار، وكذا صناعة رادار مصري، وأنظمة تعارف، وطائرات هدفية، بالتعاون مع المراكز البحثية بالقوات المسلحة والجهات المدنية بالدولة، وهناك قدرات جديدة تُضاف إلى قواتنا المسلحة بإنشاء العديد من القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية لمجابهة التحديات المتنامية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، منها قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقاعدة سيدي براني العسكرية، وقاعدة برنيس العسكرية لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لدفع أى تهديدات قد تؤثر على الأمن القومي، وقاعدة 3 يوليو البحرية.

ويؤكد المتحدث العسكرى في تصريحات لليوم السابع، أن ما سبق من تطوير واستعداد قتالي يضمن امتلاك القوات المسلحة لقوة الردع وتنفيذ أى مهام حالية أو مستقبلية لحماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في ظل ما تفرضه الأحداث والمتغيرات الإقليمية والدولية من تحديات، كما يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على الحفاظ على مقدرات شعبها ومصالحها واستعدادها الدائم لمجابهة كافة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.