شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الشبكة العالمية للاستجابة للطوارئ الصحية تحتفل بمرور 25 عامًا على إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه تحتفل اليوم الشبكة العالمية للإنذار بالأوبئة والاستجابة لها (GOARN) ، وهي مبادرة تُنسّقها منظمة الصحة العالمية، بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها. منذ إنشائها في أبريل 2000، كانت الشبكة في طليعة الجهود العالمية لمكافحة الطوارئ الصحية. ومن خلال الاستفادة من خبرات الشركاء العالميين - من خلال تسهيل الإنذارات، ونشر قدرات الدعم السريع، وتعزيز القدرات - حسّنت الشبكة بشكل كبير العمليات على مستوى البلدان، وعززت التنمية الإقليمية، مما أدى إلى دور حاسم في التأهب والاستجابة الصحية.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تُعدّ الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الكوارث والاستجابة لها جزءًا حيويًا من البنية الصحية العالمية. فمن خلال هذه الشبكة، تحصل البلدان على الدعم المتخصص الذي تحتاجه للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، ولتعزيز قدراتها على التأهب والاستجابة. وهذا يعني استجابات أسرع وأكثر فعالية، وإنقاذ المزيد من الأرواح".

أُنشئت الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الكوارث والاستجابة لها (GOARN) استجابةً للحاجة إلى تنسيق أفضل خلال حالات الطوارئ الصحية العالمية. وبينما كانت العديد من المنظمات الشريكة ترسل فرقًا للمساعدة أثناء حالات الطوارئ، كان هناك نقص في التنسيق مما أعاق الفعالية الإجمالية لهذه الاستجابات. كما اتضح أنه لا يمكن لأي مؤسسة بمفردها معالجة جميع مكونات الاستجابة. وهكذا، وُلدت الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الكوارث والاستجابة لها (GOARN) عقب اجتماع دولي نظمته منظمة الصحة العالمية في جنيف في الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2000. ناقش حوالي 121 ممثلًا من 67 مؤسسة شريكة التحدي المتزايد للأمراض الوبائية والأمراض الناشئة، والحاجة الملحة لبناء شبكة عالمية قائمة على الشراكات القائمة لمواجهة هذه التهديدات.

في أكتوبر 2000، لعبت الشبكة العالمية للاستجابة للطوارئ والاستجابة لها دوراً رئيسياً في الاستجابة لتفشي الإيبولا الكبير في جولو بأوغندا ــ وهو ما شكل معلماً بارزاً في ما تطور إلى ربع قرن من الاستجابات الصحية العالمية المحورية.

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ونائب المدير العام للمنظمة: "بصفتي أحد أوائل المستجيبين الذين تم نشرهم خلال تفشي الإيبولا في أوغندا قبل 25 عامًا، فقد شهدتُ بنفسي تطور جهودنا في الاستجابة ودور الشبكة العالمية للإنذار المبكر بالطوارئ والاستجابة لها".

وأضاف: " إنه عندما عدتُ إلى أوغندا في وقت سابق من هذا العام للمشاركة في استجابة أخرى للإيبولا، شعرتُ بفخرٍ بالغٍ لرؤية مدى قوة القدرات الوطنية، بقيادة وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء الشبكة العالمية للإنذار المبكر بالطوارئ والاستجابة لها. تُعدّ الشبكة مثالًا على كيفية عمل التعددية لإنقاذ الأرواح. وحتى يومنا هذا، أرتدي شريط GOARN البرتقالي إلى جانب حبل WHO الأزرق لإظهار احترامي واعتزازي بهذه الشبكة".

تستفيد الشبكة العالمية للاستجابة للطوارئ والاستجابة لها (GOARN) من خبرات مؤسساتها الشريكة لمواجهة التحديات الصحية العالمية. وبصفتها مجتمعًا دوليًا موحدًا، استجابت الشبكة بسرعة وفعالية لتهديدات الصحة العامة من خلال نشر خبراء فنيين لضمان توفر الخبرة المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

وتهدف الشبكة إلى تعزيز قدرات البلدان والمساعدة في بناء أنظمة قوية ومرنة للاستجابة لحالات الطوارئ.

وتضمن شبكة GOARN أن يكون الخبراء مدربين جيدًا ومجهزين بالمهارات المناسبة قبل نشرهم حيث تشتد الحاجة إليهم، مما يعزز التعاون السلس من أجل استجابات سريعة ومنسقة وفعالة.

لقد نمت GOARN الآن لتصبح شبكة تضم أكثر من 310 مؤسسة، بما في ذلك وكالات الصحة العامة الوطنية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التقنية..

استجابت GOARN لأكثر من 175 حالة طوارئ صحية عامة في 114 دولة، ونشرت أكثر من 3645 مستجيبًا دوليًا يندمجون في الاستجابات الوطنية، ويتعاونون مع آلاف المهنيين الوطنيين لتعزيز الجهود المحلية وتعزيزها.

وقد تعاملت الشبكة مع الأحداث الصحية العامة العالمية الكبرى، بما في ذلك تفشي مرض السارس ومرض فيروس إيبولا ومرض فيروس ماربورغ وكورونا وحمى الضنك والكوليرا والحمى الصفراء والكوارث مثل الفيضانات والزلازل والحرب. وقد نشرت GOARN خبراتها في علم الأوبئة ومراقبة الأمراض وإدارة الحالات والرعاية السريرية والوقاية من العدوى ومكافحتها والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وغيرها. كما قدمت هذه الجهود تدريبًا عمليًا لمئات الفرق الوطنية، مما عزز قدرتها على الاستجابة الفورية وقدرتها على الصمود على المدى الطويل.

قال الدكتور راي آر آرثر، مدير مركز عمليات الكشف عن الأمراض العالمية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والرئيس السابق للجنة التوجيهية لشبكة GOARN: "إنه بالنظر إلى السنوات ال25 الماضية، من المثير للإعجاب أن نرى كيف تطورت الشبكة من مفهومٍ رؤى إلى شبكةٍ لا غنى عنها في مشهد الطوارئ الصحية العالمية".

وأضاف: "بصفتي مشاركًا مبكرًا في تأسيس الشبكة ورئيسًا سابقًا للجنة التوجيهية، شهدتُ بنفسي الالتزام والتعاون اللذين قادا نجاح الشبكة. لم تُسهّل GOARN الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الصحية العامة فحسب، بل كان لها أيضًا دورٌ أساسي في تعزيز الصحة العالمية، مما يضمن استعداد الدول بشكل أفضل لتحديات الغد، إنه لشرفٌ عظيم أن أرى الشبكة تواصل نموها وتلعب هذا الدور الحيوي في حماية الصحة العامة في جميع أنحاء العالم".

اليوم، تُعدّ الشبكة العالمية للاستجابة للطوارئ الصحية (GOARN) ركيزةً أساسيةً في فيلق الطوارئ الصحية العالمي، إذ تضمن قوة عاملة مُنسّقة جيدًا في مجال الطوارئ الصحية، مُركّزة في البلدان ومترابطة إقليميًا وعالميًا. يُمثّل هذا الإنجاز، الذي يُصادف مرور 25 عامًا، تطورًا هامًا في دور الشبكة في التأهب والاستجابة. فبدلًا من نشر أعداد كبيرة من المتخصصين الدوليين في جميع المجالات، تُوظّف الشبكة الآن الخبرات اللازمة فقط لمعالجة الثغرات الحرجة على أرض الواقع. وبالتزامن مع التركيز على تعزيز القدرات وتدريب المُبادرين، أثبتت الشبكة فعالية مهمتها وجهودها في تمكين البلدان من إدارة حالات الطوارئ بنفسها.

تدعو الشبكة العالمية للطوارئ الصحية جميع الدول الأعضاء والشركاء والمجتمع العالمي إلى مواصلة العمل معًا لبناء بنية طوارئ صحية عالمية قادرة على الصمود وعادلة وقادرة على معالجة التحديات الصحية المستقبلية.