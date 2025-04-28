شكرا لقرائتكم خبر عن معبد أبوسمبل يزين الحساب الرسمى للدورى الإنجليزى بفيديو الهداف التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمى للدورى الإنجليزى "بريميرليج" على فيس بوك مقطع فيديو قصير للاعب المصرى محمد صلاح، بعنوان: الملك يُخلد اسمه بين أساطير بريميرليج.

ويظهر فى مقطع الحساب الرسمى للدورى الإنجليزى، اللاعب محمد صلاح على هيئة كرتون وهو يمسك بقوس وسهم ويرمى به ليصيب الهدف وهو الرقم 185، فى إشارة إلى عدد أهدافه فى الدورى الإنجليزى.

وفى الخلفية يظهر معبد أبوسمبل جنوب أسوان وأمامه الفرعون المصرى محمد صلاح وقد توج على رأسه بتاج الملك رمسيس.