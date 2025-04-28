شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يترأس اجتماعا موسعا مع مديرى المناطق الطبية لمناقشة وضع الميكنة والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة؛ اجتماعا موسعا مع مديرى عموم المناطق الطبية؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك للوقوف على الوضع الراهن الخاص بميكنة مراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

جاء ذلك فى حضور الدكتورة إيمان هارون ؛ وكيلة المديرية للطب الوقائى - والسيدة الدكتورة راندا صبرى؛ مديرة مركز المعلومات بالمديرية.

جاء ذلك الإجتماع نتيجة للمتابعة اليومية لأعمال الميكنة في المراكز الطبية ؛ والتحول الرقمي ؛ حيث لاحظ أن هناك إنخفاض لأعداد المترددين في بعض الأماكن ؛ مما إستدعى لعقد إجتماع للوقوف على مدى تقدم القاهرة بملف الميكنة والتحول الرقمي ؛ وكيفية الحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحققه القاهرة؛ ليس فقط داخل المحافظة - بل لتكون القاهرة هي المحافظة الرائدة لباقي محافظات الجمهورية في هذا الملف؛ بقطاع الصحة.

إستهل الدكتور حمودة الجزار حديثه مع مديري عموم المناطق الطبية ؛ قائلا إن مايحدث بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة - يعد حدث تاريخي لم تشهده القاهرة من قبل.

مضيفا : أن الدور البطل الذي تلعبه الطاقات البشرية بالقطاع الصحي بالقاهرة - بدءا من قيادات المناطق الطبية والوحدات - مرورا بالفرق الطبية بكافة تخصصاتها ( أطباء بشريين - صيادلة - أسنان - علاج طبيعي - تمريض - فنيين - إداريين ؛ وخدمات معاونة ) - وهذا الأداء المتميز الذي يقدمونه وشعلة الأداء والحماس ؛ حيث إلتف الجميع حول هدف واحد ؛ أن يكون القطاع الصحي بالقاهرة مميكن بالكامل ؛ وأن تكون القاهرة هي الرائدة لباقي محافظات الجمهورية.

إستكمل: موجها كلمات إيجابية تحمل طاقات حماسية ؛ أنه يجب علينا أن نحافظ على هذا التقدم والإنجاز التاريخي ؛ ومحاولة تذليل أى عقبات تحول دون التقدم نحو هدف الميكنة والتحول الرقمي الكامل للقاهرة - مؤكدا على تواصله المستمر مع كافة قيادات القطاع الصحي بالقاهرة دون إستثناء - للإستماع لأى أفكار جديدة تساهم هذا المشروع القومي ؛ ومحاولة تذليل أى عقبات ؛ للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المميكنة ؛ والمتابعة اللصيقة والمستمرة من السادة مديري المناطق الطبية ؛ ومديري مراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

و إقترح على مديري عموم المناطق الطبية إستحداث أو تكليف من يرونه مناسبا ليكون مساعدا لمدير المنطقة أو المركز الطبي لأعمال الميكنة والتحول الرقمي.

واختتم كلامة موجها الشكر والإمتنان لهم ولجميع الفرق الطبية ؛ مثمنا مجهوداتهم في هذا الملف ؛ كما أنه إلتفت إلى أنه قد يكون هناك بعض المعوقات مثل جودة خدمات الإنترنت ؛ لكنه مقدرا لتلك المجهودات الجبارة المبذولة ليل نهار ؛ مؤكدا أن الميكنة والتحول الرقمي لعدد 150 مركز طبي ؛ وإعتماد ( GAHAR ) لعدد عشر مراكز طبية ؛ يعدان في المقام الأول ضمن أولويات سيادته .

ومن جانبها ؛ أكدت الدكتورة إيمان هارون ؛ وكيلة المديرية للطب الوقائي ؛ على تعليمات وتوجيهات رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ وأنها مكلفة من قِبَلْ سيادته بتكليف لجنة لمتابعة أعمال الميكنة والتحول الرقمي وعرض الأمر على سيادته بصفة يومية.