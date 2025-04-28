شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة مسجد المحمود بميت رهينة لحل مشاكل تسرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، منطقة مسجد المحمود بقرية ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين لحل مشاكل تسرب المياه ببعض شوارع المنطقة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، مسؤلي شركة مياه الجيزة بضرورة فحص أسباب تسرب المياه ومعرفة مصدرها لضمان إنهاء المشكلة وعدم تجددها مرة أخرى.

واستمع النائب، خلال الجولة لعدد من المواطنين القاطنين بالمنطقة للتعرف على المشاكل التي تواجههم للعمل على إيجاد حلول جذرية وعدم تكرارها مجددًا وإنهاء معاناتهم.

ومن ناحية أخرى، أجري نائب المحافظ، جولة ميدانية بمنطقة المقابر بالعزبة الغربية بمدينة الحوامدية للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

ووجه النائب بتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع أي مخلفات لتحسين الحالة العامة بمدينة الحوامدية.

واستمع نائب المحافظ، لشكوى أحد المواطنين ببيع أنابيب البوتاجاز بأسعار أعلى من سعرها الرسمي بمدينة الحوامدية، وعلى الفور وجه النائب بالالتزام ببيع أنابيب البوتاجاز بالسعر الرسمي للمواطنين.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وعادل عبد الله نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ومصطفى شعلان مدير عام شبكات مياة الشرب بأبو النمرس والبدرشين.