شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراة للباحثه شيماء محمد دسوقي فى "المسئولية الناشئة عن الإخلال بالجودة في صناعة الغذاء" والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الباحثة شيماء محمد دسوقي سلامة، مدرس مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، على درجة الدكتوراة في الفقه، عن موضوعها "المسئولية الناشئة عن الإخلال بالجودة في صناعة الغذاء دراسة فقهية معاصرة".

و سلطت الدراسة الضوء على أن الدين الإسلامي دين شامل لكل نواحي الحياة، وهو صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، ومن الجوانب الهامة التي اعتنى بها الفقه الإسلامي هو المجال الغذائي حيث يعتبر توفير الغذاء الجيد مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فاعتنت الشريعة الإسلامية بضرورة تأمين الغذاء الصحي ذو المواصفات الممتازة .



ونظرًا لأهمية الغذاء الكبيرة في حياة الفرد والجماعة، فقد جعله الإسلام ركنًا أساسيًا من أركان الحياة الآمنة المستقرة، وذلك من خلال ربطه بالأمن، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وحظى موضوع الغذاء بمكانة خاصة في الفقه الإسلامي حيث يعتبر من الضروريات الخمس التي اعتنى بها الإسلام لحفظ النفس البشرية، فهو يرتبط بصحة الإنسان وسلامته وخاصًة في عصرنا الحاضر الذي يشهد ضعفًا في الوازع الديني، وانحرافًا في الجانب الأخلاقي، وميلًا للربح السريع، فطغت المادية والربحية على معظم الناس، وامتلأت الأجواء بالسموم التي تتنفثها الصناعات الحديثة وملحقاتها، فأصبح المواطنون يئنون من سوء وفساد الأغذية، وقلة جودتها في الأسواق، وخاصة المحلية منها في ظل انعدام للرقابة الحقيقية على الشركات والأسواق والمصانع، لذا كان لابد من بيان موقف الشريعة من المحافظة على جودة وسلامة الغذاء، ولابد من رقابة شرعية تقوم بمتابعة الخلل الذي قد يوجد في مواصفات الغذاء، مع بيان الخلل، والمسؤول عنه، والمسؤولية الناشئة عن ذلك التقصير والخلل.

وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من:

الدكتورة روحية مصطفى الجنش أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة ،و الدكتورة عزة عبد الرحمن الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ،و الدكتورة فوزية مشرف الشحات أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ،و الدكتور ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم أستاذ ورئيس قسم الفقه العام كلية البنات الإسلامية بأسيوط.



الباحثة شيماء محمد دسوقي



الباحثه شيماء محمد دسوقي



خلال المناقشة



لجنة مناقشة البحث



لجنه المناقشة