شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مجتمعي بقرية طموه ضمن مبادرة المساهمة فى الحد من زواج الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية طموه جنوب محافظة الجيزة، لقاءً مجتمعياً حول مبادرة المساهمة فى الحد من زواج الأطفال بقرية طموه، وذلك ضمن مشروع بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة، بإدارة مؤسسة أكت والشراكة والتمويل من هيئة كير مصر الدولية.

وشارك فى الندوة عدد من قادة المجتمع، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ إياد فتحي مدير إدارة الشباب والرياضة، والصحفي سيد صابر مدير تحرير الخليج 365، والمتطوعين بالجمعية تحت قيادة الأستاذة وجيهة صابر، وبحضور منسق المشروع بجمعية طموه الأستاذة نها حمدي حسين رياض، بالإضافة إلى عدد كبير من سيدات القرية.

وشهد اللقاء الذي عقد بجمعية تنمية المجتمع المحلي لطموه، الحديث عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 الخاص بالعنف ضد المرأة، وكيفية الوقاية منه.

كما تناول اللقاء المجتمعي طرق الوقاية من العنف وكيف مواجهته والتصدي له، بالإضافة إلى حقوق المرأة ودورها الهام في المجتمع لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات.



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