شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية ينظم ندوة حول "تحديات الأمن القومى" والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، استضاف مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الإثنين، اللواء الدكتور سمير فرج – الخبير الاستراتيجي، ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية الأسبق، ومحافظ الأقصر الأسبق، في ندوة تثقيفية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية، عقدها المركز بمقر رئاسة النيابة الإدارية، تحت عنوان: “تحديات الأمن القومي المصري”، بمشاركة (180) من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وتُعد هذه الندوة الثالثة ضمن سلسلة الندوات التثقيفية التي يعقدها مركز التدريب القضائي تحت شعار “الوعي السياسي”، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بعنوان: “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

واستهلت فعاليات الندوة بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب خلالها باللواء الدكتور سمير فرج وبالسادة الحضور، ناقلًا إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن تحقق الندوة أهدافها في إثراء وتعزيز الوعي السياسي لدى أعضاء النيابة الإدارية.

وأكد مدير المركز، خلال كلمته، على أهمية رفع مستوى الوعي السياسي لأعضاء النيابة، واستجلاء التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، عن بالغ سعادته بالتواجد بمقر هيئة قضائية مرموقة كالنيابة الإدارية، موجهاً التحية والتقدير إلى معالي المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومشيدًا بحرص النيابة الإدارية على دعم وتعزيز الوعي السياسي لدى أعضائها من خلال عقد مثل هذه الندوات التثقيفية.

كما أكد على الدور القضائي البارز الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، معربًا عن استعداده الدائم للتعاون مع النيابة في طرح ومناقشة القضايا الوطنية المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وعلى هامش الندوة، استقبل المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، اللواء الدكتور سمير فرج بمكتبه، حيث عبّر عن تقديره البالغ للدور الوطني الذي قام به سيادته خلال مسيرة متميزة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، وقام بإهدائه درعًا تذكاريًا تكريمًا لجهوده وإسهاماته المتميزة في دعم وتعزيز الوعي السياسي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.