شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: حبس المعتدي على استشاري تخدير بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء أن نيابة بندر الأقصر، أصدرت قرارًا بحبس المعتدي على استشاري التخدير الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي إطار متُابعة النقابة العامة للأطباء تطورات الحالة الصحية للطبيب، توجه الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، اليوم إلى المستشفى الدولي بالأقصر، للاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب المصاب، والتأكيد على دعم النقابة الكامل له، واستقبله الدكتور أبوالنجا الحجاجي، نقيب أطباء الأقصر، والدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي، حيث جرى الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب.

كما تواصل أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي هاتفيًا بالأمس، مع الدكتور أحمد صلاح للاطمئنان على صحته ومتابعة تطورات وضعه الصحي.

وتؤكد نقابة الأطباء دعمها الكامل للطبيب المصاب، وحرصها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقه ومحاسبة المعتدي وفقًا للقانون.

يذكر أن الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تعرض أمس لحادث مؤسف، إثر تعرضه لطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محرره ضده.

وكلف نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المعتدي، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب.

وشددت النقابة العامة للأطباء على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى، مشددة على أن معالجة أي تظلم أو ادعاء يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والرسمية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، لا بالبلطجة وقانون الغاب.