شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد زيادة قيمتها لـ1500 جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، تصرف وزارة العمل 6 منح سنويا للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساندة المالية لهذه الفئة ضمن الفئات الأكثر احتياجا لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

ومن المقرر أن تصرف وزارة العمل، منحة عيد العمال اعتبارا من الأول من مايو المقبل، وذلك بقيمة 1500 جنيه للعامل الواحد، وذلك بعد زيادة قيمتها مرتين من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وأخيرا تمت زيادتها إلى 1500 جنيه، مع العلم أنه يتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد، وللعمالة غير المنتظمة المسجلة فقط على قاعدة بيانات وزارة العمل.

وتُصرف المنحة بواقع 6 مرات سنويًا في مناسبات مختلفة مثل المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد، رمضان، عيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، وتؤكد الوزارة أنه لا يمكن للعمالة غير المسجلة الاستفادة من المنحة، كما حذرت من المواقع الوهمية التي تدعي تقديم خدمات تسجيل البيانات، وأضافت أنه من خلال دعم المنح، تسعى الوزارة لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، واستخراج شهادات مزاولة الحرف، تمهيدًا لتوفير مزايا إضافية مثل التأمين الصحي والتوظيف.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها تعمل على ميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة عبر منصة إلكترونية جديدة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان الدقة والسرعة في تقديم الخدمة.