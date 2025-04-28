شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة: الطالب المتغيب لا يعاد له التقييم إلا بعذر مقبول والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية موسعة شملت مدارس إدارتي 6 أكتوبر والشيخ زايد التعليميتين، لـ متابعة سير العملية التعليمية ومعدلات الحضور والتقييمات داخل المدارس.

ورصد وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات، تأخر عدد من الطلاب خارج أسوار المدرسة، وعلى الفور وجه باستدعاء الأخصائيات الاجتماعيات، مشددًا على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بصرامة، مع فتح تحقيق عاجل مع الأخصائيات عن طريق مدير عام الإدارة، حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية.

وأكد سعيد عطية خلال متابعته انتظام الدراسة بمدرسة الثانوية بنات بالحيين السابع والثامن، ضرورة الالتزام الصارم بالتقييمات، مشددًا على أنه لا يُعاد التقييم لأي طالب غائب إلا بعذر مقبول رسمي، وإلا يتم رصد درجة "صفر" في التقييم، مع تفعيل جروبات أولياء الأمور لتحفيز الطلاب على الحضور اليومي.

وأشاد وكيل الوزارة، بالانتظام اللافت للعملية التعليمية داخل مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات وانضباط الطالبات، موجهًا بضرورة مواصلة الالتزام بالنظافة العامة، واستمرار تفعيل التقييمات بشكل منهجي ومتوازن.

ووجه خلال زيارته لمدرسة الشهيد محمود أبو المجد، بتشكيل لجنة عاجلة لإعادة الانضباط داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تنظيم عملية توزيع التغذية المدرسية في مواعيدها ووفق الضوابط التربوية.

ووجه خلال جولته، بمدرستي الشيخ زايد الرسمية للغات، وأبو بكر الصديق للغات التابعتين لإدارة الشيخ زايد التعليمية، بضرورة تفعيل آلية تقييمات الطلاب بشكل يومي، مع التأكيد الصارم على عدم إعادة التقييم للطالب الغائب إلا بعذر مقبول.

وأكد ضرورة تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، وتكثيف التواصل مع أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية، لضمان حضور الطلاب المنتظم حتى نهاية العام الدراسي.

وختم سيادته جولته، مثمنًا جهود الإدارتين في تحقيق مستوى متميز من الانضباط والنظافة وتفعيل التقييمات الشهرية وفق خطة وزارة التربية والتعليم، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج المتقن.



جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة



وكيل تعليم الجيزة يطمئن على انتظام الدراسة