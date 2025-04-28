شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الصحراء" بمريوط تنفذ تدريبا ميدانيا لطلاب "زراعة الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدريبا ميدانيا لعدد من طلاب المستوى الرابع ببرنامج الإنتاج النباتي بكلية الزراعة – سابا باشا بجامعة الإسكندرية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وتحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين في التدريب الميداني حوالي 90 طالبًا، حيث تم تعريفهم بأنشطة المحطة وتخصصاتها المختلفة، إلى جانب دورها الحيوي في إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية في مجالات البحث العلمي والتنمية الزراعية.

وركز البرنامج التدريبي على أساسيات التسميد الأمثل، وأساليب المكافحة المتكاملة للمحاصيل، بالإضافة إلى إرشادات الأمن والسلامة خلال عمليات مكافحة الآفات الحشرية، كما تناول أيضا إعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تقديم محتوى عملي تطبيقي.

واختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور الدكتور عادل عبد الواحد رئيس محطة بحوث مريوط، والدكتور أحمد مختار، والدكتور دسوقي محمد، نائبي رئيس المحطة.