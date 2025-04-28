الداخلية تنظم ورش تدريبية لطلاب الجامعات والكوادر الشبابية.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، شارك فيها طلبة الجامعات المصرية والكوادر الادارية والشبابية من مختلف الوزارات بهدف رفع الوعي في مواجهة الشائعات الهدامة وحروب الجيل الرابع ويأتي تنظيمها من منطلق الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012