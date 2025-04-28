شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم ورش تدريبية لطلاب الجامعات والكوادر الشبابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي- كريم صبحىالإثنين، 28 أبريل 2025 03:20 م
نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، شارك فيها طلبة الجامعات المصرية والكوادر الادارية والشبابية من مختلف الوزارات بهدف رفع الوعي في مواجهة الشائعات الهدامة وحروب الجيل الرابع ويأتي تنظيمها من منطلق الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.
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