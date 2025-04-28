شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مكونات دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بإيطاليا والكنائس التابعة له × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بإيطاليا أهم أديرة المهجر التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، ففى عام 1992 أوفد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث الأنبا كيرلس الأسـقف العام لتعميــر دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمنطقة لاكياريللا بجوار مدينة ميلانو، والذى بذل جهدًا عظيمًا ورائعًا من أجل تعمير الدير وقد اعترف به المجمع المقدس وصارت فيه حياة رهبانية ناجحة وهـذا ما شهد به قداسة البابا شنودة الثالث موثقًا ذلك بكتابته فى مجلة الكرازة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بإيطاليا.

1 - قاعة قداسة البابا كيرلس السادس بالدير: توجــد بالدير صوبة زراعية كبيرة قام نيافة الراحل المطران الأنبا كيرلس بتحويلها إلى قاعة كبيرة تسع حوالــى 1000 شــخص وتقــام فيهــا القداســات اثنــاء أعيــاد الدير والتذكارات المختلفة وذلك لضخامة أعداد الزائريــن

2 – يوجد بها قاعة الراحل المطران الأنبا كيرلس: توجد بالدير قاعــة للمحاضرات على اسم الراحل المطران الأنبا كيرلس وتسع لعدد كبير من الشــعب ومجهــزة بأحــدث التقنيــات وتقــام فيهــا القداسات أثناء أعياد الدير والتذكارات المختلفة وذلك لضخامة أعداد الزائرين.

3 - قلالى الآباء الرهبان: توجد بداخل الدير المجموعة الأولى من القلالى بداخل مبنى الدير والأخرى توجد بجوار سور الدير وقــد أسست حديثًا لاستقبال المريديــن للحياة الرهبانية.

4 - توجــد أيضًــا خدمات آخرى يقوم بها الآباء الرهبان مثل الاهتمام بزراعة أراضى الدير لإنتــاج احتياجات الآبــاء مــن الخضــروات والمحاصيــل الزراعيــة وأيضًــا تربيــة الدواجن والطيور

5 - يقــدم آبــاء الديــر خدمــة ذوى الحــالات الخاصــة والمرضــى مــن الإيطالييــن ورعايتهم مــن جهــة معيشــتهم وذلــك بالاتفــاق مــع المســئولين الحكومييــن مــن بلديــة لاكياريــا.

دير رئيس المتوحدين الأنبا شنودة

دير رئيس المتوحدين الأنبا شنودة

6 – توجد به مكتبة الدير.

توجــد بالديــر مكتبــة للإطلاع تحتــوى الكثير من الكتب باللغة العربية واللغة الإيطالية وتشــمل أيضــا صالــة مجهــزة بأجهــزة الكمبيوتــر وتســتخدم فــى اجتماعــات الآبــاء كهنــة الإيبارشــية أســبوعيًا لدراســة الكتــاب المقــدس والموضوعــات الروحيــة المختلفــة وتقيــم عمــل نــدوات ولقــاءات لمختلــف الأعمــار واجتماعــات الخــدام والشمامســة

7 - بيت لحم

وهــو مــكان لإعــداد وخبز القربان حيث يقــوم الآباء الرهبــان بالديــر بعمــل جميــع القرابيــن التــى تــوزع علــى كل كنائــس الإيبارشــية طــوال أيــام الســنة

8 - مبانى الخدمات بالدير

يوجد بالديــر عــدة مبــان تقــوم بخدمــات ٍ مختلفــة تخــدم أغــراض الآبــاء الرهبــان المقيميــن بالديــر ومنهــا توجــد حجرتــان لاســتقبال المســئولين الرســميين والآبــاء الأســاقفة والآبــاء الكهنــة كمــا توجــد صالتــان للطعــام معــدة لاســتقبال الضيــوف والــزوار والآخــرى مائــدة الرهبــان ويوجــد مطبــخ رئيســى بالديــر يتوســطهم لتقديــم الطعــام والمشــروبات

9 - المقر البابوى بالدير

وهــو عبارة عــن مبنى مخصـص لاســتقبال وإقامــة قداســة البابــا أثنــاء تواجــده بميلانــو وقــد أسســه المتنيــح المطــران الأنبــا كيرلــس عــام 2012م

10 - مزار الطوباوى المتنيح نيافة المطران الأنبا كيرلس

يوجــد بالديــر أيضًــا مــزار الطوبــاوى المتنيــح نيافــة المطــران الأنبــا كيرلــس حيــث يوجــد جســده الطاهــر فــى الديــر الــذى أسســه وحاليًــا يتــم بنــاء وتجديــد المــزار بمشــاركة الآبــاء رهبــان الديــر وتحــت رعايــة وإشــراف أبينــا الأســقف الطوبــاوى الأنبا أنطونيو أســقف ميلانــو وتوابعهــا ورئيــس ديــر القديــس العظيــم الأنبــا شــنودة رئيــس المتوحديــن

دير الأنبا شنودة

دير الأنبا شنودة

كنائس الدير

1-كنيسة القديس العظيم الأنبا شنودة

وهــى أكبــر كنائس الدير ويوجد بها 3 مذابــح المذبح الأوسط باسم شفيع الدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والآخرين على أسم القديس العظيم الأنبــا أنطونيوس والقديس العظيم الأنبا مكاريوس وهذه الكنيسة أهتم بتعميرها نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا كيرلــس

تدشين الكنيسة

فــى احتفــال مهيــب مملــوء بالفــرح والبهجــة قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانى بتدشــين هــذه الكنيســة فــى 16 مايــو عــام 2013 فــى أول زيارة لقداســته لإيطاليــا ومعــه نيافــة المطــران الأنبــا كيرلــس رئيــس الدير وبحضــور الآبــاء الأجــلاء المطارنــة والأســاقفة ومنهــم نيافة المطــران الأنبــا باخوميــوس ونيافــة المطــران الأنبــا هــدرا الراحل، ونيافــة المطــران الأنبــا ســرابيون ونيافــة المطــران الأنبــا أثناســيوس الفرنســى ونيافــة الأنبــا برنابــا ونيافــة الأنبــا جبريــل ونيافــة الأنبــا أباكيــر ونيافــة الراحل الأنبــا أبيفانيــوس رئيــس ديــر أبــى مقــار كمــا حضــر عــدد كبيــر مــن الآبــاء الكهنــة والرهبــان والخــدام والخادمــات اللذيــن يخدمــون فــى إيبارشــيات مختلفــة فــى القــارة

الأوروبيــة وكان يومًــا تاريخيًــا ومفرحًــا للجميــع

٢- كنيسة السيدة العذراء

قــام بتعميرهــا وانشــائها نيافــة المتنيــح المطــران الأنبــا كيرلــس وتوجــد بصحــن الديــر وهــى الكنيســة التــى يصلــى بهــا الآبــاء الرهبــان يوميًــا صلــوات التســبحة والقداســات الإلهيــة

وأيضً ــا فــى هــذه الكنيســة تقــام خدمــة مــدارس الأحــد وتعليــم الألحــان لعــدد ليــس بقليــل مــن الأقبــاط اللذيــن يســكنون بالقــرب مــن الديــر

٣- كنيسة القديس الأنبا توماس السائح

قــام بتعميرهــا وإنشــائها نيافــة الراحل المطــران الأنبــا كيرلــس وتوجــد داخــل الديــر وهــى خاصــة بالآبــاء الرهبــان فقــط