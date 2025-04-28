شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات تنقذ 6 أشخاص كل دقيقة على مدى 5 عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، بمناسبة الأسبوع العالمى للتمنيع 2025 - إن اللقاحات أنقذت 154 مليون شخص على مدى السنوات الخمسين الماضية، أي 6 أشخاص كل دقيقة على مدى 5 عقود.

وأضافت أنه بفضل اللقاحات، أصبح بإمكان مزيد من الأطفال أكثرَ من أي وقتٍ مضى الاحتفال بعيد ميلادهم الأول، كما حققت اللقاحات 40% من التحسن في بقاء الرضع على قيد الحياة على مستوى العالم.



وأوضحت، إن اللقاحات = الحياة، فلنعمل لضمان حصول الجميع على هذه الفرصة، موضحة،

إنه يمكن للجميع المساعدة في حماية الأرواح من خلال التطعيم:

احصل على اللقاح وتأكد من أن عائلتك تحصل على التطعيم.

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انضم للحملة وتحدث عن التطعيم للجميع لأننا معاً يمكننا الوصول إلى كل طفل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن طفلان من كل 3 أطفال في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط يحصلون على لقاحات فيروس الروتا، من الممكن الحفاظ على سلامة الأطفال من الإسهال الشديد والتهاب السحايا.