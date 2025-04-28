شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع العالمى للتمنيع 2025 .. الصحة العالمية توصى بـ 14 لقاحا أساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية، بالأسبوع العالمى للتمنيع "التطعيم"، في الفترة من 24 إلى 30 أبريل، مضيفة إننا نجتمع معا للاحتفال بأحد أعظم الإنجازات في مجال الصحة العامة، وهى اللقاحات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن موضوع الأسبوع العالمى للتمنيع لهذا العام 2025، هو أننا يمكننا ضمان الحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها للجميع في كل مكان.

تقدم منظمة الصحة العالمية، أهم اللقاحات الـ 14 التي أوصى بها البرنامج الأساسي للتمنيع..

1.لقاح السل او ما يطلق عليه الـ (BCG)

2.الدفتريا

3.السعال الديكي

4.التيتانوس

5.المستدمية النزلية من النمط باء

6.التهاب الكبد B

7.شلل الأطفال

8.الحصبة

9.الحصبة الألمانية

10.مرض المكورات الرئوية

11.الفيروسة العجلية (الروتا)

12. فيروس الورم الحليمي البشري

13. كورونا (للبالغين)

‏14. الإنفلونزا الموسمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه بمقدورنا أن نحمي الجميع من المرض وأن نجعل المستقبل أكثرَ صحة.