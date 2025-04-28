شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية واحدة للنظامين القديم والجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها كشف مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة مساء..كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، وهل ستكون هناك أسئلة مشتركة فى المواد الدراسية، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد، موحدة فى كل المواد ما عدا مادة الأحياء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما فى النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

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