شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض خماسينى ورمال وأتربة.. حالة الطقس حتى السبت المقبل وتحذيرات عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 إلى السبت 03 مايو 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلي :

الإثنين 28 أبريل 2025

طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة في أخرة وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 29 أبريل 2025

فرص أمطار خفيفة الي متوسطة : علي مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 30 ابريل 2025

تشير خرائط الطقس إلي وجود منخفض جوي خماسيني علي الصحراء الغربية يؤدي إلي :

. نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة علي أغلب الانحاء بقيم تتراوح من (5:4) درجة.

. فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد.

من الخميس 01 مايو الى السبت 03 مايو 2025

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.