شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: "نادي البحث عن وظيفة" يؤهل الشباب المصرى فى 14 محافظة للسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت اليوم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنجازات برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، خلال احتفالية أقيمت بنادي الوزارة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

بدأ الحفل بعرض فيديو توثيقي حول إنجازات برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، وهو مبادرة تدريبية أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2014، لتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تطوير مهارات البحث عن وظيفة، وكتابة السيرة الذاتية، وخطابات التقديم، والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية، وربط التدريب بفرص العمل المتاحة عبر مبادرات مثل "توظيف مصر".

وخلال كلمته، أكد إريك أوشلان أن الشراكة بين منظمة العمل الدولية ووزارة الشباب أثمرت نموذجا ناجحا لدعم الشباب المصري، مشيرًا إلى اتساع التعاون ليشمل سفارات كندا وهولندا وسويسرا وشركاء من القطاع الخاص، وأوضح أوشلان أن البرنامج لا يقتصر على التدريب الفني فحسب، بل يعزز أيضا قيم الدعم المجتمعي والإرشاد الشخصي وثقة الشباب بأنفسهم، مؤكدا أن "نوادي البحث عن وظيفة" أصبحت أدوات حيوية لدخول سوق العمل بثقة، خاصة للفتيات واللاجئين.

وأشار إلى أن البرنامج، الذي بدأ في خمس محافظات، توسع ليشمل 14 محافظة حتى الآن، مع طموح للوصول إلى جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة دعم البرنامج لضمان استدامة نتائجه الإيجابية.

وفي ختام كلمته، وجه مدير مكتب منظمة العمل الدولية الشكر للشركاء والداعمين، والميسرين وقادة مديريات الشباب، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشباب مصر.