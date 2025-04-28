شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم الدعم الفنى الزراعى لدولة مدغشقر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بعنوان: "مصر" و"مدغشقر" .. التعاون الزراعي المشترك.

وألقى الإنفوجراف الضوء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والخبرات للأشقاء من دولة مدغشقر، وذلك عقب لقاءه وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع نظيره الملاجاشي.

وشكلت مجالات التعاون المشترك والدعم الفني الذي ستقدمه مصر لدولة مدغشقر في القطاع الزراعي:

ـ إنتاج واستنباط التقاوي

ـ تطوير زراعة التمور في المناطق الجنوبية وزراعة الارز.

ـ الاستفادة من الخبرة المصرية في قطاعي الزراعة وتطوير الري في المناطق الصحراوية.

ـ البحوث التطبيقية والتعليم الزراعي.

ـ تنمية الصادرات الزراعية.

ـ التدريب وبناء القدرات.