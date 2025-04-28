شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يستضيف وفدا صينيا لتعزيز الشراكات الدولية فى البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تعزيز الشراكات الدولية فى مجالات البحث العلمى والأكاديمى، فقد استقبل الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز القومى للبحوث، وفدا صينيا من كلية الصيدلة بجامعة جيجيانج للعلوم بالصين، وحضر اللقاء الدكتور محمود إمام عبدالسلام- منسق الزيارة و الباحث الرئيسي للمشروع.

تأتى هذه الزيارة على هامش إفتتاح مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية بجمهورية الصين الشعبية لمدة عامين (2025-2027).

وفى كلمته، أكد الدكتور ممدوح معوض أن هذه الزيارة تعد فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين مصر ممثلة فى المركز القومى للبحوث، كأكبر مركز بحثى فى الشرق الأوسط، ودولة الصين ممثلة فى جامعة جيجيانج الصينية.

فيما أكدت البروفيسورهونج يانج- رئيس الوفد الصينيى - أن هذه الزيارة ستسهم فى تعزيز التبادل المعرفى بالمشاريع البحثية المشتركة.

جدير بالذكر أن الوفد قد قام بجولة تفقدية لبعض المعامل بالمركز وزيارة مكتب العلاقات الدولية بالمركز وبحث سبل التعاون بين الجامعة والمركز في الإطار الذي يخدم البلدين، وقد تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.