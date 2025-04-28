شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف رؤساء الوحدات المحلية بتحسين مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء أمس، حركة تغييرات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن، بلغت 48 قيادة محلية، وذلك في إطار تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.

ووجه محافظ الجيزة، عددًا من التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لتحسين كفاءة العمل بما يتواكب مع احتياجات المرحلة الحالية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وعدم السماح بوجود أي تجمعات او بؤر للمخلفات مع رفعها علي الفور ومراجعة كفاءة المعدات والتوزيع الجيد لفرق العمل.

ووجه محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم حيال أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى عدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال على الطرق العام.

وجاءت تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة ضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتواجد الميداني للمتابعة والوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق كل منهم للتأكد من كفاءة الأعمال.

ونبه محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية وتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومدى الالتزام بتنفيذ خطط وبرامج العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.