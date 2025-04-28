شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التقديم لمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.. 1 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت الوزارة، مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2024-2025، وذلك في إطار دعم الأنشطة الطلابية كإحدى الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وتعزيز روح الإبداع والانتماء والعمل الجماعي لدى شباب الجامعات.

وتعكس المسابقة التزام الدولة بتنمية مهارات الطلاب الجامعيين وصقل شخصياتهم بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وكذلك أهمية الأنشطة الطلابية كعامل رئيسي في تحقيق أهداف استراتيجية التعليم العالي 2030.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الوزارة بدأت استقبال مشاركات الجامعات عبر المنصة الإلكترونية المُخصصة للمسابقة، مؤكدًا أن آخر موعد لتلقي المشاركات هو الأول من مايو 2025. وأضاف أن المسابقة تمثل خطوة رئيسية نحو تهيئة بيئة جامعية داعمة للتميز والإبداع، وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد وزارة التعليم العالى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الجامعات، وتشجيع التطوير والابتكار في مجال الأنشطة الطلابية، موضحًا أن الوزارة اعتمدت معايير دقيقة لتقييم الأداء الجامعي في هذا المجال.

وتتضمن معايير التقييم مدى توافق الأنشطة الطلابية مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودور الجامعات في تنمية مواردها المالية لدعم الأنشطة عبر التصورات والمقترحات المبتكرة، إضافة إلى مدى مشاركة الطلاب الفعلية في الفعاليات الجامعية والقومية والدولية. كما تشمل المعايير حجم الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم من خلال تقديم أنشطة مخصصة لدعمهم ودمجهم، ومدى إسهام الأنشطة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعزيز روح الانتماء الوطني، فضلًا عن قياس رضا الطلاب من خلال استبيانات علمية تسهم في تطوير التجربة الجامعية بصورة مستمرة.

وقد حددت المسابقة آليات دقيقة لتوثيق الأنشطة، تتضمن تقديم مجلة إلكترونية موثقة بالصور والفيديوهات على فلاش ميموري، ومجلة ورقية لا تتجاوز 200 صفحة تُصمم وفق الهوية البصرية لكل جامعة، مع رفع النسخ الإلكترونية والفعاليات المصورة عبر المنصة الرسمية للمسابقة على الرابط التالي: https://stusupcouncil.mans.edu.eg.

وأتاحت المسابقة تقديم مواد توثيقية مبتكرة تشمل إنتاج أفلام وثائقية وفيديوهات تسلط الضوء على تميز الأنشطة والمشاركة الطلابية، بما يسهم في إبراز الأداء الإبداعي والمؤسسي للجامعات المصرية.

هذا، وتستمر جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم ركائز بناء الوعي الشبابي وتنمية المهارات والقدرات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في تخريج كوادر شابة قادرة على الإبداع والابتكار، ومؤهلة للمشاركة الفعالة في قيادة المستقبل.