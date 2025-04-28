شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد تعقد جمعيتها العمومية بمشاركة قيادات النقل والنقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، جمعيتها العمومية العادية، وذلك بنادي السكة الحديد الرياضي بمدينة نصر، برعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.

وقد أعلن محسن عزت الأمين العام للنقابة العامة للسكة الحديد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بنسبة تجاوزت 95% من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا انطلاق الفعاليات بشكل رسمي.

ورحب عبد الفتاح فكري رئيس النقابة بالحضور من قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء اللجان الفرعية، مؤكدا أن أعمال الجمعية تناولت مناقشة جدول الأعمال، واستعرض تقرير نشاط النقابة والإنجازات التي تحققت خلال الدورة النقابية الحالية، إلى جانب عرض الميزانية العامة والمصروفات والإيرادات، في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تم خلال الاجتماع، عرض فيلم تسجيلي يستعرض أبرز إنجازات النقابة العامة خلال الدورة الحالية.

وشهد الاجتماع حضور المهندس أحمد عبد الله سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على النقابات والاتحادات، والمهندسة إيمان صبري، رئيس قطاع النقابات العمالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما شارك في فعاليات الجمعية كل من: المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية ورئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، والنائب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد المالية، والدكتور مصباح سرحان مدير عام الأجور والمزايا بالهيئة.

كما حضر من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عدد من القيادات النقابية، على رأسهم عيد مرسال الأمين العام للاتحاد نيابة عن رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل، والنائب هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى جانب مجدي البدوي، ومحسن أش الله، ومحمد حنفي، وسعيد النقيب، وعباس صابر، وعبد الرحمن عبد الغني رؤساء النقابات العامة المختلفة، من هيئة مكتب نقابة السكة الحديد، شارك كل من كامل عبد المقصود نائب رئيس اتحاد عمال مصر وأمين صندوق النقابة، ومحسن عزت طه الأمين العام، وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة، وأعضاء مجلس النقابة العامة.