شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: مليون خدمة طبية وعلاجية يقدمها مستشفى أسوان التخصصي خلال عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح مستشفى أسوان التخصصي في الحصول على درجة الاعتماد الكلي طبقًا للمعايير القومية (GAHAR)، والمعترف بها الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا ISQua).

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، قدمت مستشفى أسوان التخصصي ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، شملت الفحوص الطبية والمعملية والتشخيصية، وجلسات الغسيل الكلوي، والعمليات جراحية، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حجم الإنجاز وكفاءة التشغيل داخل المستشفى، ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات رعاية صحية وفق معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف جاهزية المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، حيث تم اعتماد 71 منشأة صحية حتى الآن من إجمالي 97 منشأة تابعة للهيئة بالمحافظة، وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك بواقع 62 منشأة حاصلة على الاعتماد المبدئي، و9 منشآت حاصلة على الاعتماد الكلي، معربًا عن فخره باعتماد ما يقرب من 75% من إجمالي المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، قبل التشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل بأسوان.

مثمنًا جهود كافة فرق العمل الطبية والإدارية بمستشفى أسوان التخصصي، وكذلك كل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات وضمان استدامة الجودة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

هذا، وتتكون مستشفى أسوان التخصصي من 8 طوابق، وتضم أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية متعددة التخصصات، ووحدات الأشعة (سينية، مقطعية، موجات صوتية)، إضافة إلى معامل التحاليل الطبية، وغرف العمليات الجراحية، ووحدة الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة العامة، وعناية القلب، وأقسام الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الحضّانات، وغرف الإقامة العادية والفندقية، كما تشمل المستشفى عددًا من التخصصات الجراحية الدقيقة مثل الجراحة العامة، جراحة الأورام، التجميل، العظام، الأوعية الدموية، الأنف والأذن، المسالك البولية، بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أسوان التخصصي 141 سريرًا، موزعة على الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة، العناية القلبية، الغسيل الكلوي، والحضّانات للأطفال المبتسرين، لتغطي كافة الاحتياجات الطبية للمرضى وفقًا لأعلى معايير الرعاية الصحية.